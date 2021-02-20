Reyting Sonuçları Cuma - 19 Şubat 2021 - Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları

İzleyiciler genel olarak izledikleri yapımların reyting sonuçları oranlarını merak eder. Kimi izleyici bu oranlara göre izleyip izlememe kararı alsa da kimisi çok sevdiği bir yapımın ne derece izlendiğini bilmek ister. Bu nedenle, reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını ve her gün yayınlanan reyting oranları da merakla takip edilir.
TRT1 ekranlarında yayınlanan popüler dizi Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 19 şubat 2021 reyting sonuçları ne durumda araştırdık. Reyting sonuçları Cuma günü için ne durumda, dünün birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aradık. Konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Peki, reyting sonuçları 19 şubat 2021 Cuma sıralaması nasıl? İşte detaylar...
19 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam TV’de yayınlanan yapımların 19 Şubat 2021 reyting sonuçları bilgisi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Ayrıntılar takip ediliyor...
REYTİNG SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Türkiye'de televizyonların reyting ölçümlerini gerçekleştiren Kantar Media, GSM Operatöründen kaynaklanan teknik sorun nedeniyle 19 Şubat 2021 Cuma günü reyting sonuçlarını her zamanki saatinde yayınlayamadı.
- 19 Şubat 2021 Reyting Sonuçlarının henüz açıklanmaması adına açıklama:
- "Yetkililer, abonelerine geçtiği bildirimle, sorunların çözülmesiyle birlikte reyting tablosunun açıklanacağını duyurdu."
19 şubat 2021 reyting sonuçları açıklanmadığından dolayı dilerseniz geçen haftanın reyting sonuçlarına bakabilirsiniz.
Aynı zamanda dün akşam hangi kanalda neler yayınlandı görmek isterseniz onun da detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI – 12 ŞUBAT 2021
Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı, 3.sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Arka Sokaklar" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada ise Fox TV'de yayınlanan "Son Yaz" dizisi yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
- KIRMIZI ODA
- ESRA EROL'DA
- ARKA SOKAKLAR
- MÜGE ANLI İLE TATLI SER
- HAVA DURUMU
- RAMO
- SELÇUK TEPELİ
- ARKA SOKAKLAR
- ATV ANA HABER
- SON YAZ
AB REYTİNG SONUÇLARI
- KIRMIZI ODA
- SELÇUK TEPELİ
- SON YAZ
- MÜGE ANLI
- ES EROL'DA
- HAVA DURUMU
- ARKA SOKAKLAR
- SENİ ÇOK BEKLEDİM
- RAMO
- AKINCI
- DÜN AKŞAM TV’DE: TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT 2021
ATV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Akıncı
KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Yüzleşme
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16.30 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 Bay Yanlış
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Son Yaz
TRT 1 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:55 Seksenler (Altyazılı)
- 07:05 Acemi Anneler
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Kalk Gidelim
- 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
- 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
- 15:55 Acemi Anneler
- 17:15 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Survivor 2021
- 10:45 Survivor Panarom
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17:15 Yerli Sinema
- 20:00 Kırmızı Oda
Show TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı
- 06:00 Adını Feriha Koydum
- 08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
- 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
- 14:00 Bir Şansım Olsa