"Engelli memur ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 engelli ataması ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını açıkladı. İşte atama takvimine yönelik detaylar...

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK!





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.





Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim.





Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" diye konuştu.





2024 ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?





2 bin 392 engelli ataması 2024 yılı içerisinde yapılacak. Ancak tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli olmadı.



