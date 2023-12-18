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2 bin 392 engelli ataması yapılacak! Engelli memur ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

"Engelli memur ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli atamaları 2024 yılı için araştırılırken son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını duyurdu. Peki, Engelli memur ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

11:33 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
engelli ataması ne zaman yapılacak
engelli ataması ne zaman yapılacak

"Engelli memur ataması ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 engelli ataması ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını açıkladı. İşte atama takvimine yönelik detaylar...

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.


Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim.


Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" diye konuştu.


2024 ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?


2 bin 392 engelli ataması 2024 yılı içerisinde yapılacak. Ancak tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli olmadı.


Engelli ataması şartları ve tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde habeirmizde yer vereceğiz.

#engelli ataması
#engelli memur
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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