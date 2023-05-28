28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Çorum Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Çorum sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

28 Mayıs 2023 Çorum ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

14 Mayıs 2023 Çorum seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Çorum ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Çorum, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. İl, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte, aynı zamanda doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir.

Tarihçesi:

Çorum'un tarihi, Hitit İmparatorluğu'na kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan itibaren önemli bir yerleşim yeri olan Çorum, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin hâkimiyeti altında kalmıştır.

Coğrafyası:

Çorum, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. İlin yüzölçümü 12.820 km²'dir. Çorum, kuzeyde Sinop, doğuda Amasya ve Tokat, güneyde Yozgat ve batıda Kastamonu illeriyle çevrilidir. İl toprakları genellikle dağlık ve engebelidir. İl sınırları içerisinde, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Alacahöyük, Hattuşa, Boğazkale, Yazılıkaya gibi birçok turistik alan yer almaktadır.

İlçeleri:

Çorum ilinin 12 ilçesi vardır. Bu ilçeler; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ'dır.

Nüfusu:

2021 yılına göre Çorum'un nüfusu 530.212'dir. İlin nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimden oluşmaktadır.

Turizm:

Çorum, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir. İl, Hattuşaş, Alacahöyük, Yazılıkaya, Boğazkale, İskilip Kalesi gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, il topraklarından çıkarılan lezzetli pirinçleri, keşkekleri, baharatları ve yöresel tatları da turistlerin ilgisini çekmektedir.



