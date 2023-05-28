|
Özgün

Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

2. Tur Çorum seçim sonuçları, ilçe ilçe Çorum Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık olarak haberimizde. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle Karadeniz Bölgesi Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da belli olmaya başladı. 2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Çorum seçim sonuçları 2.tur oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanıyor.

15:49 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

Çorum 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi
, adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Çorum sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

28 Mayıs 2023 Çorum ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

14 Mayıs 2023 Çorum seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Çorum ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Çorum, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. İl, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte, aynı zamanda doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir.

Tarihçesi:

Çorum'un tarihi, Hitit İmparatorluğu'na kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan itibaren önemli bir yerleşim yeri olan Çorum, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin hâkimiyeti altında kalmıştır.

Coğrafyası:

Çorum, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. İlin yüzölçümü 12.820 km²'dir. Çorum, kuzeyde Sinop, doğuda Amasya ve Tokat, güneyde Yozgat ve batıda Kastamonu illeriyle çevrilidir. İl toprakları genellikle dağlık ve engebelidir. İl sınırları içerisinde, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Alacahöyük, Hattuşa, Boğazkale, Yazılıkaya gibi birçok turistik alan yer almaktadır.

İlçeleri:

Çorum ilinin 12 ilçesi vardır. Bu ilçeler; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ'dır.

Nüfusu:

2021 yılına göre Çorum'un nüfusu 530.212'dir. İlin nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimden oluşmaktadır.

Turizm:

Çorum, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleri ile turistlerin ilgisini çekmektedir. İl, Hattuşaş, Alacahöyük, Yazılıkaya, Boğazkale, İskilip Kalesi gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, il topraklarından çıkarılan lezzetli pirinçleri, keşkekleri, baharatları ve yöresel tatları da turistlerin ilgisini çekmektedir.


Çorum Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Çorum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları
Çorum Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Çorum Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Çorum seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Çorum seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Çorum Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Çorum AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Karadeniz Bölgesi Çorum seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

#Çorum seçim sonuçları
#2.tur Çorum cumhurbaşkanlığı seçimi
#2.tur Çorum 2023 seçimi
#Çorum seçim sonuçları 2.tur
#Çorum 2023 seçimi kim kazandı
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları