"Memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. 2024 Kurban Bayramı öncesinde, haziran ayı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının yatırılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bayram öncesinde sevdikleri için hazırlık yapmak isteyen memur ve emekliler, maaş ödeme takvimini merak ediyor. Peki memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? Öğretmen, polis, hemşire, bekçi...