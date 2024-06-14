|
Özgün

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 20 bin öğretmen ataması için açıklama: "Yetiştirmeye çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin yeni detaylar paylaştı. "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz." diyen Bakan Tekin yeni müfredata dair de açıklamalar yaptı. 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

10:03 - 14/06/2024 Friday
Yeni Şafak
Öğretmen ataması
Öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili ''yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması ile ilgili konuşan Bakan Tekin, "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Sözlü ile ilgili mekanizma tamamlanınca, bittikten sonra 657 ile ilgili mekanizmalar var. Güvenlik soruşturmaları takvimi var. Bittiği an itibarıyla atamalarını yapıp, ailemize katmış olacağız. 20 bin kişiyle ilgili ilgili birimlerden cevaplarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATANMASI

Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."



#öğretmen ataması
#20 bin öğretmen ataması
#yusuf tekin
#milli eğitim bakanlığı
2 days ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kavurmaya hangi baharatlar koyulur? Et kavurmasına koyulacak baharatlar