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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları! MEB.gov.tr atama sonuçları öğren

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını yenisafak.com aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek törende yapılacak. Sizler de sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden öğrenebileceksiniz.

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MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklanıyor.

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklanıyor.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını haberimizde sizler için hazırladık. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Atama sonuçları saat 11.00’den itibaren erişime açılacak. Yapılacak olan etkinliğin ardından adaylar sonuçları öğrenebileceksiniz.

Atama sonuçları hangi adresten öğrenilecek?

Atama sonuçları MEB’in resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, atama.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

Atama sonuçları için tıklayınız

Kaç kişi başvurdu?

Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

Başvurular ne zaman son buldu?

50 bin 728 başvurunun yapıldığı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 20 Temmuz’da sona erdi.

Atananlar kaç yıl çalışacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Görev tebliğ edildiğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlayabilecekler.

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