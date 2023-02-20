Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van’ın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır’ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacak, doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 9 İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 15 Trabzon: Çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15 Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı 2 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12