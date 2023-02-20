Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Yurtta hava durumu-20 Şubat 2023

Meteoroloji, 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre deprem bölgesi dahil çok sayıda ilde yağışların etkili olması bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde kuvvetli yağmur ve kar yağışına karşı da uyarıda bulunuluyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

09:36 . 20/02/2023 Pazartesi
IHA
Hava durumu

Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van’ın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır’ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacak, doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 9 İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 15 Trabzon: Çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15 Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı 2 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12



#hava durumu
#hava raporu
#meteoroloji
#mgm
1 saat önce
default-profile-img
Yurtta hava durumu-20 Şubat 2023
Fenerbahçe Opet play-off turunda Grupa Azoty Chemik ile karşılaşıyor
Pakistan’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Deprem kira, barınma ve taşınma yardımı Ziraat Bankası üzerinden verilecek
İtalya Serie A'da Roma ve Juventus haftayı galibiyetle kapattı
Panik atak nasıl geçer?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.