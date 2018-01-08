2017'de en çok satılan ürünler

Hopi'nin 2017 alışveriş istatistiklerine göre, geçen yılın en çok satan ürünü ayakkabı oldu. Türkiye genelinde 5,6 milyon üyesi olan Hopi, 2017’nin alışveriş istatistiklerini açıkladı. İstatistikler, 2017’deki alışveriş tercihleri ve trendlerini ortaya koydu.

Hopi’nin istatistiklerine göre, 2017'de en çok ayakkabı satılırken, ayakkabıyı, pantolon ve tişört izledi.

Geçen yıl en fazla alışverişi erkekler yaptı. Tüm yaş gruplarında en çok 36-45 yaş grubu erkekler alışveriş gerçekleştirdi. Tüm alışverişlerin yüzde 42'sini 36-45 yaş grubu yaptı.

Geçen yıl en çok tercih edilen renk yüzde 46 ile siyah olurken, siyahı, lacivert ile mavi takip etti. Turuncu ise yüzde 1 ile 2017'nin en az tercih edilen rengi oldu.

Üst giyimde yüzde 50 ile en çok uzun kollu ürünler tercih edildi. Kıyafet tarzlarına göre Türkiye'nin tercihi "casual" oldu. Satılan ürünlerin yarısını casual tarzı ürünler oluşturdu. Klasik giyim yüzde 23, smart casual ise yüzde 14 ile en çok tercih edilen diğer tarzlar olarak dikkati çekti.

Ayakkabılarda topuklarına göre en çok tercih edilenler düz ayakkabılar oldu. 100 kişiden 7'si yüksek topukluları tercih etti.

Tüm alışverişlerin yüzde 33'ü İstanbullular tarafından gerçekleştirilirken, yüzde 9'u Ankara'da, yüzde 8'i İzmir'de yapıldı. Marmara Bölgesi'nde en çok alışverişi İstanbul'dan sonra Bursa, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve Konya, Ege Bölgesi'nde İzmir ve Denizli, Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Antalya, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep ve Diyarbakır yaptı.

"Alışverişlerin yüzde 22'si pazar günü yapıldı"

Hopi istatistiklerine göre, en çok alışveriş edilen saat 17.00, ay aralık, gün ise pazar oldu.

Alışverişlerin çoğu 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 2017'deki alışverişlerin yüzde 22'si pazar günleri yapıldı. Pazar gününün ardından en çok alışveriş yapılan gün cumartesi oldu. Hafta içinin en çok alışveriş yapılan günü ise çarşamba olarak belirlendi.

Ay bazında en fazla alışveriş aralıkta, en az ise şubatta yapıldı.

Kadınların erkeklere oranla en çok alışveriş yaptığı il Rize oldu. Rize'nin ardından kadınların erkeklerden daha fazla alışveriş yaptığı tek il ise İzmir olarak belirlendi.

Kozmetik alışverişlerinin çoğu aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayı dışında en çok makyaj seti, fondöten ve ruj ekim ayında, en çok nemlendirici mayısta, en çok oje şubatta, saç boyası ise kasımda alındı. Kozmetik dışındaki ürün tercihleri de aylara göre farklılık gösterdi.

En çok ayakkabı, elbise ve plaj ürünü haziranda, en çok çanta eylülde, en çok elektronik eşya aralıkta, en çok takım elbise ve bebek-çocuk ürünleri ağustosta, en çok abiye temmuzda satıldı.

Paracık'larını en verimli şekilde kullanan müşteri, Paracık'larını Beymen'de 80'e katlayarak harcadı. Hopi'yi en çok kullanan kişi, 3 ayrı şehirdeki 17 ayrı mağazada 378 işlem yaptı. Kullanıcıların yüzde 58’i alışverişlerini sadece bir mağazada, yüzde 42’si ise birden fazla mağazada gerçekleştirdi. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’u ise sadece bir markadan alışveriş yaptı.