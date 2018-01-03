2018 emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika... Emeklilik zammı belli oldu. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Uzun yıllar boyunca çalışan ve emekli olan vatandaşlara senede 2 kez zam almaktalar. Bu zam oranları ise enflasyona göre belirleniyor. Peki 2018 yılında memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak.

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Emeklilik maaşı hesaplama! SSK 4A/4B emekli maaşı sorgulama SSK emekli maaşı sorgulama işlemleri haberimizde. Emeklilikte bazı önemli kıstaslar bulunmaktadır. Bunlar; yaş, SSK ödenen prim günü ve SSK pirimidir. Bu 3 önemli duruma göre vatandaşlara emekli maaşı bağlanır. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra emekli adaylarının en çok merak ettiği sorulardan birisi, 'ne kadar emekli maaşı bağlanır?' Ayrıca emekli maaşı hesaplama, emeklilik maaşı sorgulama işlemleri de diğer merak edilen ve sıkça merak edilen noktalar. İşte SSK 4A ve 4B emeklilileri için tüm ayrıntılar...EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?Emekli maaşı hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için bazı bilgileriniz gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan uygulama ile emekli maaşı hesaplama oldukça kolaydır. Emekli maaşı hesaplamak için; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi bilgileri gerekmektedir.EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZEMEKLİ MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?Emekli maaşı dilekçesi vererek maaşlarının bağlanmasını bekleyen emekli adayları maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını e-devlet emeklilik bölümü üzerinden sorgulayabilirler. Adaylar, e-devlet giriş bilgilerini kullanarak işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirler.EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZEMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2018 ZAMLI EMELİ MAAŞI NE KADAR?28 Ekim'de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 2018 yılı progranmına göre ekonomi yönetimi enflasyonun yılı yüzde 9.5 ile tamamlamasını bekliyor. İlk altı aylık gerçekleşmeler göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşmak için enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 3.45 olması gerekiyor. Bunun anlamı da şu; SSK emeklileri ve Bağkur emeklileri 2018 Ocak'ta maaşlarını yüzde 3.45 zamlı alacak. Eğer tahminler tutarsa halen 1500 lira maaş alan bir SSK emeklisinin aylığı Ocak 2018’de 1552 TL olacak. Memur emeklilerinin zamları ise toplu sözleşme ile belirlenmişti. Buna göre memur emeklileri 2018 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacak.

İŞTE 2018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.

En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.

En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira

Öğretmen (1/4) 3909 lira

Polis memuru (8/1) 5043 lira

Uzman doktor (1/4) 5923 lira

Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira

Kaymakam (1/4) 8884 lira

Mühendis (1/4) 5187 lira

(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)