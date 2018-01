2018 takdir teşekkür hesaplama! e-Okul ile hangi belgeyi alacağım sorgulaması

Hangi belgeyi alacağım diye merak ediyorsanız e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Sömestr tatiline çok az bir süre kala artık öğrenciler de hangi belgeyi alacaklarını merak eder oldu. Yazılı ve sözlü sonuçları ise e-Okul VBS’deki yerini aldı. Sizler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

6. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

7. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

8. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

9. sınıflar için takdir teşekkür hesaplama

e-okul giriş için tıklayınız



5. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 5. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

5. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

5. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 5. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

Bu hesaplama aracıyla 5. sınıf not ortalaması hesaplama işlemi de yapabilir miyim?

Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla 5. sınıf not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.

8. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?

Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

8. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

10. sınıfta ağırlıklı ortalama nasıl hesaplanır?

Yeni eğitim sisteminde 10. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 10. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

10. sınıfta takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 10. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

10. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

10. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 10. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.



Bu hesaplama aracıyla lise 2 not ortalaması hesaplama işlemi de yapabilir miyim?

Evet, takdir teşekkür hesaplama aracımızla lise 2 not ortalama hesaplama işlemleri de yapılabilmektedir. Hem 100 üzerinden ağırlıklı puan ortalamasını hem de 5 üzerinden ağırlıklı not ortalamasını öğrenebilirsiniz.