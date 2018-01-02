2018 taşerona kadro başvuruları başladı

Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği haber bugün geldi ve kadroya geçişte başvurular bugün başladı. 11 Ocak’ta sona erecek olan başvuruların incelenmesi ve diğer işlemleriyle birlikte kadroya geçişler 2 Nisan’a kadar sürecek. İşte taşeron işçilerin kadroya başvuru formu ve başvuru işlemleri…

Taşeronda kadro başvuruları

Taşeron işçiler öncelikle bir başvuru formu dolduracak ve yanına bir de dilekçe ekleyecek. Bu belgeler 11 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak başvuracak. Başvurular elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

İŞTE BAŞVURU FORMU

TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

Taşeron işçiler sınava girecek

Taşeron işçilerin kadroya geçebilmesi için yapılacak sınavın detayları belli oldu. Buna göre 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek.

İşte taşeron işçi sınavının detayları Taşeron işçilerin kadroya geçebilmesi için yapılacak sınavın detayları belli oldu. Buna göre 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.EN AZ 50 PUAN ALMAK ŞARTSınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak.Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekecek. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.BAŞARILI TAŞERON İŞÇİLER İLAN EDİLECEKSınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.İSTEYEN SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİRSınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek.TAŞERON İŞÇİ SINAVI NEDİR?Taşeron işçiler kadroya geçerken sınav yapılacak. Herkes merakla taşeron işçilere hangi sorular sorulacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşerona sınavla ilgili bilgi vermişti. Sarıeroğlu sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını söylerken, herkesin kendi çalıştığı görevden sınav olacağını da eklemişti.Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyorKPSS şartı aranmadan memurlukİŞKUR eleman alıyor

TAŞERON İŞÇİLERDE BAŞVURU ŞARTLARI

Kapsamda olanlardan istekliler, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Başvuru elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.