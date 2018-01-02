Taşeron işçi kadroya nasıl başvuracak? İşte kadrolara başvurma formu ve evrakları
2018 taşerona kadro başvuruları başladı
Taşeron işçilere verilen müjdenin ardından kadrolara geçme başvuruları bugünden itibaren başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerin kadro geçme süresi 90 gün süreceğini açıkladı. Aynı zamanda kadroya geçecekler için ise başvuru formu da yayımlandı. Peki taşeron işçiler kadroya nasıl başvuru yapabilecek?
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Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği haber bugün geldi ve kadroya geçişte başvurular bugün başladı. 11 Ocak’ta sona erecek olan başvuruların incelenmesi ve diğer işlemleriyle birlikte kadroya geçişler 2 Nisan’a kadar sürecek. İşte taşeron işçilerin kadroya başvuru formu ve başvuru işlemleri…
Taşeronda kadro başvuruları
Taşeron işçiler öncelikle bir başvuru formu dolduracak ve yanına bir de dilekçe ekleyecek. Bu belgeler 11 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine yazılı olarak başvuracak. Başvurular elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
İŞTE BAŞVURU FORMU
TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.
Taşeron işçiler sınava girecek
Taşeron işçilerin kadroya geçebilmesi için yapılacak sınavın detayları belli oldu. Buna göre 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek.
TAŞERON İŞÇİLERDE BAŞVURU ŞARTLARI
Kapsamda olanlardan istekliler, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Başvuru elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
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