2018 Tubidy Mp3 dönüştürücü! Tubidy uygulaması ve çok daha fazlası

Tubidy uygulaması hafta sonu daha çok tercih ediliyor. İşe ve okula gitmek istemeyenler evinde müzik dinleyerek de vakit geçiriyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda beğendikleri şarkıları da farklı formatlara çevirmek istiyorlar. Bu işlem için ise en çok Tubidy tercih ediliyor. İşte 2018 Tubidy Mp3 dönüştürücü…



Video dosyaları bilgisayarda çeşitli uzantılarda bulunabilir bunlardan en çok kullanılanlar şunlardır: AAF 3GP ASF AVCHD AVI CAM DAT MPEG DSH FLV M1V M2V SWF FLA FLR MKV WRAP MNG MOV MPEG MP4 MXF NSV OGM RM SVI SMI WMV DivX Xvid



Youtube Mp3 dönüştürücü indirmek için tıklayın

Tarayıcı eklentisi ile YouTube MP3 dönüştürme

Youtube mp3 dönüştürücü çevirici indir! Tarayıcı eklentisi kullanarak YouTube MP3 dönüştürme için ilk olarak aşağıdaki bağlantıdan, Mozilla Firefox tarayıcımıza, gerekli eklentiyi yüklüyoruz. Eklenti Chrome mağazada yer almadığı için Chrome'da kullanılamıyor.

Daha sonra Firefox ile YouTube'dan bir video açıyoruz ve videonun altında çıkan "YTMP3 - Download as MP3" butonuna tıklıyoruz.

Son olarak açılan sekmede mavi renkli "Download" seçeneğine tıklayarak YouTube MP3 dönüştürme işlemini tamamlıyoruz.

https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=tr linkine giderek Google Chrome mağazasına girerek buradan da direk tarayıcınıza youtube indirme, mp3 dönüştürücü, video convert programlarını indirebilirsiniz.

Youtube hakkında bilgiler

YouTube, bir video barındırma web sitesidir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak; Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da Youtube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır.Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilir. Onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilir. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.

Youtube Mp3 dönüştürücü kullanarak istediğiniz tüm videoları tek seferde rahatlıkla dönüştürebilirsiniz. Özellikle hafta sonu daha çok ziyaret edilen Youtube üzerinde izlediğiniz tüm videoları nasıl farklı formatlara dönüştüreceğinizi göstereceğiz. İşte karşınızda Youtube Mp3 dönüştürücü…