2020-21 KYK Yurtları, Yurt Fiyatları ve Detaylı Özellikleriyle

Şimdi sizler değişen sınav tarihlerinin stresini yaşarken, bir de kazandıktan sonra “neredekalacağım” sorusunun stresini daha fazla yaşamayın diye yaptığımız bu araştırmayı, sadece başkent ilimiz olan Ankara’da yer alan, toplam 31 yurt üzerinde gerçekleştirdik.

Ülkemizde yer alan 750 tane KYK yurtlarından yalnızca, Ankara’da yer alan 31 yurdu seçmemizin sebeplerinden birkaçı Ankara’nın başkent ilimiz olması. 4 devlet üniversitesinin yanı sıra, birçok özel üniversiteyi de içerisinde barındırması ve bu nedenle tam bir öğrenci şehri olmasından kaynaklanmaktadır.

Öğrenci şehri olan ilimiz Ankara’da yer alan 31 KYK yurtlarının çoğunluğunu kız yurtları oluşturmaktadır. Kasım veya Aralık ayında yapılacak olan yurt başvurusu ile öğrenci kabul eden KYK yurtları, fiyatlarının da uygun olmasından dolayı, birçok imkanı bünyesinde barındırdığı için, öğrenciler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Giriş-çıkış saatleri ”06:00 -23:00” aralığında olduğu, yurda kayıt dışı öğrenci kabul edilmediği, bünyesinde birden fazla güvenlik görevlisi çalıştırdığı ve en önemlisi, öğrencinin yurda gelmediğinde ya da çok fazla izin aldığında, ailelere haber gönderme gibi bir hizmeti olduğu için bu yönden birçok ailenin de, çocuklarını yönlendirmesi KYK yurtları oluyor.

Ankara KYK Yurtları listesi ve detaylı fotoğrafları için => https://www.kykyurtlar.com/ank...

Öğrenim döneminde birçok öğrenciye ev sahipliği yapan bu yurtların oda mevcudiyeti;” iki, üç, dört, altı ve sekiz” kişilik olarak değişmektedir. Odalarda öğrencilerin ihtiyacı olan birçok şey düşünülmüş. Baza veya ranza, çalışma masası, kişisel dolap, tuvalet, banyo, nevresim takımı gibi eşyalar odalarda mevcut. Bazı yurtla da bunlara ek olarak; mini buzdolabı, televizyon, kitaplık ve komodin de mevcut durumda. Odalar hafta içi her gün kat personeli tarafından temizleniyor. Aynı zamanda yurtta arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz kantin de mevcut. Her yurtta etüd odası, mescit, konferans salonu, yemekhane var. Bazı yurtlarda bunlara ek olarak; fitness salonu, kuaför, kırtasiye, tuhafiye mevcut. Yurtlar da; öğrencilerin talep yoğunluğuna göre, haftanın belirli günlerinde kendilerini geliştirmesi için ücretsiz kurslar açılıyor. Hat, ebru, ahşap boyama, kuran-ı kerim, yabancı dil kursları bunlardan bazıları. Yurtlarda kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; “2019-2020” öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren, sabah kahvaltısı yardımı 4,50 TL, akşam yemeği yardımı ise 9,50 TL olmak üzere toplam 14,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bu yardım her yıl değişmektedir. Ek olarak; öğretim yılındaöğrencilere” özel günler, hafta sonları ve tatiller hariç 75 gün izin alma” hakkı tanınıyor.

Küçük çaplı yaptığımız bu araştırmada sizler için bu bilgileri toparladık. Pandemi sürecinde ders çalışmaya çalışan siz öğrencilerimiz için, sınavınızın stressiz bir şekilde geçmesini ve istediğiniz bölümü kazanmanızı dileriz. Eğer diğer KYK yurtlarının resimlerini merak ediyor ve başvurular konusunda daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız www.kykyurtlar.com web sitesinden güvenilir bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca İstanbul KYK Yurtları listesi ve detaylı fotoğrafları için => https://www.kykyurtlar.com/ist... sayfasını ziyaret edebilirsiniz.