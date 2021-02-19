2021 kandil geceleri ne zaman: Regaip, Miraç ve Berat kandili ne zaman?

İslam alemi için önemli günler arasında kabul gören Regaip kandilinin 18 Şubat Perşembe (bugün) idrak edileceğinin açıklanmasından sonra Müslümanlar, önemli manevi günler olan diğer kandil geceleri kutlamalarının hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merak etmeye başladı.

DİYANET TAKVİMİNE GÖRE KANDİL GECELERİ



Diyanet takvimine göre kandil geceleri, 2021 yılındaki tarihleri ile birlikte açıklandı. Diyanet takvimine göre 13 Şubat günü halk arasında üç aylar olarak tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına giriş yapıldı. Recep aynın ilk günü 13 Şubat gününe tekabül etti. Üç ayların başlaması ile manevi yönden tatlı bir heyecan yaşayan Müslümanlar ve İslam alemi, “on bir ayın sultanı” olarak tabir edilen Ramazan ayı için geri sayıma başladı.

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Rahmet ve bereket gecesi olarak görülen kandil gecelerinin ne zaman kutlanacağı konusu da İslam aleminde gündem konularından biri haline geldi. Diyanet İşleri Bakanlığı, dini günler takvimi içinde 2021 yılı kandil tarihlerini paylaştı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar, kandil gecelerinin tarihlerini öğrenmek istiyor.

İSLAM ALEMİNDE KANDİL GECELERİ

İslam dünyasında kandil gecelerinin başlangıcı, Osmanlı Padişahı II. Selim dönemine (1566 – 1574) yıllarına kadar uzanmaktadır. II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlama yapıldığı için bu gecelere kandil geceleri adı verilmiştir. İslam dünyasında kandil gecesi olarak kutlanan önemli vakitler, Mevlid, Regaip, Miraç, Berat ve Kadri geceleridir.

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Kandil geceleri zaman zaman Arapça “leyl” gece kelimesi eklenerek “leyle-i Kadr, leyle-i Berat” şeklinde de kullanımlarla karşımıza çıkmaktaıdr. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kameri takvime göre değişiklik gösterebilmektedir. Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi‘rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.

2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı Regaip kandili zamanı, Diyanet’in açıkladığı dini takvime göre 18 Şubat Perşembe gecesidir. Bir kısmı zaıyf olmakla birlikte Recep ayının önemine dair aktarılan rivayetlerden Resûl-i Ekrem’in bu aya ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Zaman içinde Müslümanlar, üç ayların ilk Cuma gecesine rağbet göstererek ihya etmeye başlamıştır. Bu geceye Regaip denilmesinde Hz. Peygamber’e izâfe edilen, fakat hadis âlimlerince mevzû olarak değerlendirilen rivayetin de (Süyûtî, el-Leʾâli’l-maṣnûʿa, II, 56) etkisi olmuştur.

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2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 Miraç kandili zamanı Diyanet’in açıkladığı dini takvime göre 10 Mart 2021 tarihine denk gelmektedir. Recep ayında kutlanan bir diğer manevi gece olan Miraç kandili, Abdullah b. Mes‘ûd’un rivayetine göre bu gece beş vakit namaz farz kılınmış, Hz. Peygamber’e, Allah’a şirk koşmadıkları sürece ümmetinin günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir (Müslim, “Îmân”, 279).

2021 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Dini günler takvime göre 27 Ekim 2021 tarihindedir. Berat gecesi ismini, Allah’ın günahkarları affetmesinden (beraet) almaktadır. İslam alimlerine göre bu önemli gecede Mekke halkı Mescid-i Harâm’da namaz kılmak, Kâbe’yi tavaf etmek ve Kur’an okumak suretiyle geceyi ihya ederdi (Aḫbâru Mekke, III, 84). Müslümanlarca mübarek olarak kabul edilen ve kutlanan kandil geceleri, 2021 yılında bu tarihlerde ihya edilecektir.



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2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.