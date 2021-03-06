2021 TFF başkanı seçimleri yapılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Haziran 2019 tarihinde Nihat Özdemir tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu. Peki, daha önce 1 Haziran 2019’da yapılan federasyon seçimleri bu yıl tekrar edilecek mi? Konuyu yakından takip edenler, “2021 TFF Başkanı seçimi ne zaman yapılacak? Bu sene TFF Başkanı değişecek mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

2021 TFF BAŞKANI DEĞİŞECEK Mİ?

TFF seçimleri ne zaman yapılacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son ki Federasyon seçimleri 1 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başkan adaylığı için başvuru yapmıştı. Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılan TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu. Peki yeni TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) seçimleri ne zaman yapılacak?

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Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu sene TFF Başkanı değişecek mi sorusunun yanıtı henüz belli değil.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

1 Haziran 2019 tarihinde yapılan TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı olan Nihat Özdemir (5 Nisan 1950, Diyarbakır), Türk iş insanı, spor yöneticisidir.

Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.