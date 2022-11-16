Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri yayınlandı

Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılacak yazılı sınav ile 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı ve 150 idari yargı hâkim adayı için sınav yerleri belli oldu

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI 2022 NE ZAMAN?

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı) olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak olan sınav, 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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Adaylar sınava girmeden, genellikle bir iki gün önce erişime açılan sınava giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden sorgulatmaları gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI SORU DAĞILIMI

Sınav saat 09:30’da başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Adaylara sınavda 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorulacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi; Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

Alan Bilgisi Testi ise Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

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ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇ SORGULAMA

Sınav sonuçlarının açıklanması üzerine adaylar,ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını sorgulatabilecek.

Sınavda yeterli puanı alanların ekranında “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.” İfadesi yer alacak. 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adaylar için ise “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.” İbaresi yer alacak. Adalet Bakanlığı’nda görev yapabilmek için bu sınavdan en az 70 puan almak gerekiyor.