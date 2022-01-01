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Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?

2022 asgari ücret zammının ne zaman maaşlara yansıyacağı merak ediliyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zammın maaşlara yansıması bekleniyor. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 asgari ücret zammı maaşlara Ocak'ta mı, Şubat'ta mı yansıyacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Yeni asgari ücret ne zaman yansıyacak?
zamlı maaşlar

Yeni yıla girmemizle beraber milyonlarca çalışanın gözü "2022 Asgari ücret zammı ile zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2022 ASGARİ ÜCRETE GÖRE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayı maaşına yansıyacak.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKTI MI?

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK BRÜT NE KADAR?

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 166,80 lira olarak belirlendiği açıklandı.
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