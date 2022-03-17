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2022 Berat kandili mesajları: Resimli Berat kandili sözleri

Bugün Berat kandili, müslümanların oldukça kıymet ve önem verdiği bugünde Berat kandil mesajları ve paylaşımları oldukça önemli. Berat Kandili 2022 mesajlarını sizler için derledik. Kısa, uzun, resimli, ayetli ve hadisli bütün kandil mesajları haberimizde. İşte sizler için hazırladığımız 2022 Berat Kandili mesajlarımız...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Berat kandili mesajları: Resimli Berat kandili sözleri
​2022 Berat kandili mesajları: Resimli Berat kandili sözleri

Bugün Berat kandili, günün anlam ve öneminden dolayı Berat kandilinin anlamı, fazileti, yapılacak duaları ve ibadetleri oldukça merak edilip, araştırılıyor. Çok fazla araştırılanlar arasında kandil mesajları da yer alıyor. Ramazan ayının müjdecisi Berat kandili için sevdiklerinize, dostlarınıza ve ailenize gönderebileceğiniz kandil mesajlarını sizler için derledik. Kısa, uzun, resimli, ayetli ve hadisli bütün kandil mesajları haberimizde. İşte sizler için hazırladığımız 2022 Berat Kandili mesajlarımız... 2022 Berat kandili mesajları: Resimli Berat kandili sözleri sizlerle...

1) Berat Kandili Mesajı: Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

2) Berat Kandili Mesajı: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

3) Berat Kandil Mesajı: Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

4) Berat Kandili Mesajı: Azabından affına , gazabından rızana sığınır , senden yine sana iltica ederim . Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen, kendini senâ ettiğin gibi yücesin. Tüm dularımızın kabul olmasın dileğiyle hayırlı kandiller

5) Berat kandili Mesajı: Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller

6) Berat Kandili Mesajı: Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

7) Berat Kandili Mesajı: Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

8) Berat Kandil Mesajı: Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…

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