DGS 2022 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 DGS sınavı ve DGS başvurularının ne zaman olacağı merak kazandı. DGS 2022 sınavı ne zaman? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren DGS 2022 sınav takvimi haberimizde...

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