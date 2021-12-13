Özgün DGS 2022 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri
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DGS 2022 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 DGS sınavı ve DGS başvurularının ne zaman olacağı merak kazandı. DGS 2022 sınavı ne zaman? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren DGS 2022 sınav takvimi haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS 2022 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri
dgs

ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu.

DGS 2022 ne zaman yapılacak sorusu, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar "DGS 2022 sınavı ne zaman olacak? " sorusuna yanıt arıyor.

DGS 2022 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.


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