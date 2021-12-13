DGS 2022 ne zaman? DGS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu.
DGS 2022 ne zaman yapılacak sorusu, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar "DGS 2022 sınavı ne zaman olacak? " sorusuna yanıt arıyor.
DGS 2022 SINAVI NE ZAMAN?
DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.