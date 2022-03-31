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2022 Diyanet açıklaması: Kan aldırmak orucu bozar mı?

Huzurun, bereketin ve kardeşliğin temsilcisi olan Ramazan ayına günler kaldı. Müslüman aleminin sıklıkla araştırdığı ve merak ettiği konuların başında kan aldırmanın orucu bozup bozmadığı geliyor. Peki, kan aldırmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarına göre cevaplandırdığımız haberimiz...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Diyanet açıklaması: Kan aldırmak orucu bozar mı?
​2022 Diyanet açıklaması: Kan aldırmak orucu bozar mı?

Huzurun, bereketin ve kardeşliğin temsilcisi olan Ramazan ayına günler kaldı. Müslüman aleminin sıklıkla araştırdığı ve merak ettiği konuların başında kan aldırmanın orucu bozup bozmadığı geliyor. Peki, kan aldırmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarına göre cevaplandırdığımız haberimiz...

Kan vermek ve aldırmak orucu bozar mı?

  • Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).
  • Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Orucu neler bozar?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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