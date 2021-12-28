Kandiller Ne Zaman? 2022 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili Tarihleri İslam aleminde kandiller önemli yere sahiptir. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili tarihleri Müslüman alemi için önemli günlerdir. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı kandil günleri de arama motorunda sorgulanıyor. Bu yıl Regaib kandili ne zaman? 2022 Miraç kandili ne zaman? Berat Kandili 2022 hangi güne geliyor? 2022 Mevlid Kandili hangi tarihte? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Abone Ol