Özgün Kandiller Ne Zaman? 2022 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili Tarihleri
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Kandiller Ne Zaman? 2022 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili Tarihleri

İslam aleminde kandiller önemli yere sahiptir. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili tarihleri Müslüman alemi için önemli günlerdir. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı kandil günleri de arama motorunda sorgulanıyor. Bu yıl Regaib kandili ne zaman? 2022 Miraç kandili ne zaman? Berat Kandili 2022 hangi güne geliyor? 2022 Mevlid Kandili hangi tarihte? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kandiller Ne Zaman? 2022 Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili Tarihleri
2022 KANDİLLER

Yeni yıla sayılı gün kala müslüman alemi 2022 kandil takvimini merak etmeye başladı. 2022 kandil günleri, kandiller ne zaman gibi sorular şimdiden sorgulanıyor. İşte 2022 kandil günleri listesi...

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

2022 DİNİ BAYRAMLAR NE ZAMAN?

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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