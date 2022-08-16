KPSS başvuru tarihleri uzatıldı! 2022 KPSS önlisans başvuruları için son gün ne zaman?

KPSS önlisans başvuruları ne zaman bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM takvimine göre 15 Ağustos'ta tamamlanması planlanan KPSS önlisans başvurularının süresi uzatılmıştı. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek?
KPSS ÖNLİSANS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ön Lisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. KPSS ön lisans son başvuru tarihi ise 16 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir.
Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.
İşte ödeme yapılabilen bankalar:
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
KPSS ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANAAK?
2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanaak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.