KPSS başvuru tarihleri uzatıldı! 2022 KPSS önlisans başvuruları için son gün ne zaman? ÖSYM tarafından iptal edilen Genel Kültür Genel Yetenek lisans sınavı sonrası güncel KPSS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. KPSS ön lisans başvuruları 15 Ağustos'ta sona erecekken ÖSYM'nin açıklaması ile bir gün daha uzatıldı. Peki, KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman? Son gün ne zaman? İşte uzatılan KPSS önlisans başvuru tarihi...

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