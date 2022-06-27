Özgün Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı açıklaması
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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı açıklaması!

Kurban Bayramı'nın tarihi ve tatil günleri temmuz ayı öncesi öne çıkan konulardan oldu. 2022 Kurban Bayramı'nın hafta sonu başlayacak olmasından dolayı, tatilin 9 güne uzaması için beklentiler arttı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile Kurban Bayram'ının son günleri aynı hafta içerisine geliyor. İki resmi tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği ise bireylerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili açıklaması yapıldı mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte, detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 4 gün mü 9 gün mü olacak? Kurban Bayramı tatili açıklaması Kabineden çıkacak!
Kurban bayramı tatili 2022

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili kaç gün sorgulamaları hız kazandı. Bu yıl hafta sonu başlayacak olan Kurban Bayramı’nın birinci günü, hafta ortasında sona erecek. Peki, Kurban Bayramı tatili 2022 kaç gün, 9 gün olur mu? İşte Kurban Bayramı tatil günleri...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda bayram tatilinin kaç gün olacağı da netleşmiş olacak.

9-10-11-12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz Cuma günü ile birleştirilmesi için çarşamba ve perşembe gününün tatil ilan edilmesi gerekecek. Özellikle Turizm için önem arz eden bayram tatilinin uzatılması için beklentiler arttı. Ancak bayram tatilinin 9 gün olması yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.

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