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2022 Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?

Ramazan ayına girmemizle birlikte neşe, huzur ve muhabbet kavramlarını hayatımıza daha sık katmaya başladık. On bir ayın sultanı Ramazan ayı sonrası Ramazan Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Müslüman alemi son orucu arefe günü tuttuktan sonra Ramazan Bayramı kapıyı çalıyor. 2 nisan cumartesi günü başlayan Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?
2022 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan ayına girmemizle birlikte neşe, huzur ve muhabbet kavramlarını hayatımıza daha sık katmaya başladık. On bir ayın sultanı Ramazan ayı sonrası Ramazan Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Müslüman alemi son orucu arefe günü tuttuktan sonra Ramazan Bayramı kapıyı çalıyor. 2 nisan cumartesi günü başlayan Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları sizlerle...

Ramazan Bayramı ne zaman? (2022)

  • Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

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