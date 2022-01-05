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Memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatırılacak 2022?

Memur ve memur emeklilerine yapılan zammın ardından milyonlarca vatandaş zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. 2022 memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatırılacak 2022?
MEMUR

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini yılın ilk kabine toplantısının ardından açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

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