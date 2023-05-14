Kırıkkale Seçim Sonuçları
2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Kırıkkale İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Kırıkkale İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Kırıkkale AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Kırıkkale AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Kırıkkale Milletvekilleri Listesi
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 MUSTAFA KAPLAN
2 ERGÜN TEKİN
3 MUHAMMET EMİN
Yeniden Refah Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 ARİF ERDALF
2 FERHAT UYSAL
3 MEHMET PEKTAŞ
MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 HALİL ÖZTÜRK
2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI
3 MENDERES ERAY
Millet Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 HACI ÖMER ALGÜL
2 İSMAİL ÖZDEMİR
3 HASAN HÜSEYİN YİĞİT
Memleket Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 ALİ AKKOYUN
2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK
3 KÜBRA YAMAN
BBP Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 MUSTAFA SU
2 MURAT GÜNEŞ
3 ALPER ZARARSIZ
CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 AHMET ÖNAL
2 ÖMER ELDEMİR
3 ÜMİT DUMAN
İYİ Parti Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2 ORHAN KILIÇ
3 SEVİM PEHLİVANLI
Zafer Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları
1 TUĞBA DEMİRBAĞ
2 MUHAMMED YASİR AKSU
3 YASEMİN POLATLI
Kırıkkale Hakkında
Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktası konumunda olması itibariyle önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Zengin tarihsel ve kültürel bir geçmişi olan yöre bir turizm kenti olma potansiyeli taşımaktadır.
Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur. Ankara'ya bağlı ilçe iken, 1989 yılında il olmuştur.
Kırıkkale ilinin ilçeleri; Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan'dır.
Kesin 1859 yılında Belediye, 1891 yılında Kırşehir sancağına bağlı ilçe olmuştur. Yakın köy ve kasabalarda olan göçler sonunda nüfusu artmış ve İlçe merkezi büyümüştür.
Konum itibariyle Denek Dağının 5 km. güneyinde at tepesi ile kartal tepesinin yamaçlarında kurulmuştur. Kırıkkale ilinin güneyinde Ankara'ya 105 km.dir. Kırıkkale'ye 27 km. mesafede bulunmaktadır. Kırıkkale-Kayseri yolu üzerindedir.
Yüzölçümü 1263 km2 ve rakımı 1140 metredir. İlçenin arazisi bir yayla görünümündedir. Güneybatıda Kızılırmak vadisi ile doğuda Delice çayı arasında uzanır. Yaylanın güneydoğusunda Denek dağı, güneybatısını Böhrek dağları çevrelemektedir. İlçenin güneybatısı Çelebi ile çevrilmiştir.
Bahşili İlçesi engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçenin batısında yer alan Küre dağının yüksekliği 1552 m. olup, (1774 m. rakımlı) Denek dağından sonra yörenin en yüksek dağıdır.
Balışeyh: İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali'nin diğer adı olan Balı-Şeyh'ten almıştır. İlçede Selçuklu dönemine ait caminin bulunması ilçenin eski bir yerleşim yeri olduğunu doğrulamaktadır.
İlçe kuzeyde Sulakyurt, güneyde Keskin, doğuda Delice ve batıda Kırıkkale Merkez içmesiyle 47.km. mülki sınırları ile çevrilmiş; toplam 136 km. mülki sınırlara ve 615 km2. yüzölçümüne sahiptir.
İklimi, İç Anadolu Bölgesi'nin tipik kara iklimine sahiptir. Kışları oldukça sert ve kar yağışlı, hava sıcaklığı kış boyunca genelde sıfırın altında seyreder.
İlçenin 2000 yılında merkez nüfus 3333, köyler nüfusu ise 3877 olup genel toplamı 7210'dur. İlçeye 13 adet köy bağlıdır.
Yahşihan coğrafi konumunun nedeni ile Cumhuriyet devrinde tam teşkilatlı bir nahiye merkezi haline gelmiştir. 680 rakımlı olan ilçenin arazileri Demirlibel, Ardıçlı tepeleri ile Küre ve Delikli dağları ile çevrilmiştir. Arazisi oldukça verimli olup, kaynak suları çoktur. Yahşihan Kızılırmak nehrinin sağ doğu kıyısında, Kara Güney dağının güney eteklerinde kurulmuştur. Kızılırmak araziyi ikiye bölmektedir.