14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Kırıkkale ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor. Kırıkkale seçim sonuçları, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Kırıkkale İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Kırıkkale İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Kırıkkale AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Kırıkkale AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

Kırıkkale seçim sonuçları oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Kırıkkale partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Kırıkkale Milletvekilleri Listesi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 MUSTAFA KAPLAN

2 ERGÜN TEKİN

3 MUHAMMET EMİN

Yeniden Refah Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 ARİF ERDALF

2 FERHAT UYSAL

3 MEHMET PEKTAŞ

MHP Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 HALİL ÖZTÜRK

2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI

3 MENDERES ERAY

Millet Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 HACI ÖMER ALGÜL

2 İSMAİL ÖZDEMİR

3 HASAN HÜSEYİN YİĞİT

Memleket Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 ALİ AKKOYUN

2 MUSTAFA NECATİ ALTINOK

3 KÜBRA YAMAN

BBP Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 MUSTAFA SU

2 MURAT GÜNEŞ

3 ALPER ZARARSIZ

CHP Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 AHMET ÖNAL

2 ÖMER ELDEMİR

3 ÜMİT DUMAN

İYİ Parti Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK

2 ORHAN KILIÇ

3 SEVİM PEHLİVANLI

Zafer Partisi Kırıkkale Milletvekili Adayları

1 TUĞBA DEMİRBAĞ

2 MUHAMMED YASİR AKSU

3 YASEMİN POLATLI

Kırıkkale Hakkında

Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktası konumunda olması itibariyle önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Zengin tarihsel ve kültürel bir geçmişi olan yöre bir turizm kenti olma potansiyeli taşımaktadır.

TARİHÇE

Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur. Ankara'ya bağlı ilçe iken, 1989 yılında il olmuştur.

İLÇELER

Kırıkkale ilinin ilçeleri; Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan'dır.

Sulakyurt: İlçe 15.yüzyılda Kalecik nahiyesine bağlı bir köy olarak Şeyh Sami tarafından kurulmuştur. Küçükşami Cami Şeyh Türbesi, Sarıkız Türbesi, Tokuş Sultan Türbesi mevcuttur. Kalekışla Kalesi, Kalekışla Mağrası, Seydin Tepesi ile Gültepe höyüğü belli başlı kültür değerleridir

Karakeçili : İl merkezine uzaklığı 35 km. olup, İlçede 1995 tarihinden itibaren her yıl Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği yapılmaktadır.

Keskin: Keskin Denek Dağı yakınlarında kurulmuş olmasından dolayı önceleri Denek Madeni adını almış, daha sonra Keskin Madeni denilmiştir. Bilahare kısaltılarak Keskin adını almıştır. Keskin adının nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle beraber Evliya Çelebi Seyahatnamelerinde Sivas Eyaletine bağlı sancaklardan söz ederken Çorum sancağından sonra keskin sancağından da söz edilmektedir.

Kesin 1859 yılında Belediye, 1891 yılında Kırşehir sancağına bağlı ilçe olmuştur. Yakın köy ve kasabalarda olan göçler sonunda nüfusu artmış ve İlçe merkezi büyümüştür.

Konum itibariyle Denek Dağının 5 km. güneyinde at tepesi ile kartal tepesinin yamaçlarında kurulmuştur. Kırıkkale ilinin güneyinde Ankara'ya 105 km.dir. Kırıkkale'ye 27 km. mesafede bulunmaktadır. Kırıkkale-Kayseri yolu üzerindedir.

Yüzölçümü 1263 km2 ve rakımı 1140 metredir. İlçenin arazisi bir yayla görünümündedir. Güneybatıda Kızılırmak vadisi ile doğuda Delice çayı arasında uzanır. Yaylanın güneydoğusunda Denek dağı, güneybatısını Böhrek dağları çevrelemektedir. İlçenin güneybatısı Çelebi ile çevrilmiştir.

Bahşili: Bahşili eski bir yerleşim yöresidir. XI. yüzyıldan itibaren Türklerin iskanına açılmıştır. Bahşili İlçesi Kırıkkale şehir merkezine 5, Ankara'ya 80, Ankara-Kayseri yoluna ise 3 km. mesafede, Kızılırmak'a 11 km. kıyısı bulunan 243 km2. yüzölçümüne sahip 700 rakamli bir yerleşim yeridir.

Bahşili İlçesi engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçenin batısında yer alan Küre dağının yüksekliği 1552 m. olup, (1774 m. rakımlı) Denek dağından sonra yörenin en yüksek dağıdır.

Balışeyh: İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali'nin diğer adı olan Balı-Şeyh'ten almıştır. İlçede Selçuklu dönemine ait caminin bulunması ilçenin eski bir yerleşim yeri olduğunu doğrulamaktadır.

İlçe kuzeyde Sulakyurt, güneyde Keskin, doğuda Delice ve batıda Kırıkkale Merkez içmesiyle 47.km. mülki sınırları ile çevrilmiş; toplam 136 km. mülki sınırlara ve 615 km2. yüzölçümüne sahiptir.

Çelebi: Çelebi, karalık olarak bilinen mevkiinde Türkler tarafından kurulmuştur. Daha sonraları ise Türkmen aşiretinin Harameyn koluna mensup bir kafile, Çelebi dağını çanağı olarak tarif edilen ve bugün Kavas özü olarak da bilinen yere gelerek yerleşmişlerdir.

İklimi, İç Anadolu Bölgesi'nin tipik kara iklimine sahiptir. Kışları oldukça sert ve kar yağışlı, hava sıcaklığı kış boyunca genelde sıfırın altında seyreder.

İlçenin 2000 yılında merkez nüfus 3333, köyler nüfusu ise 3877 olup genel toplamı 7210'dur. İlçeye 13 adet köy bağlıdır.

Delice: İlçe merkezinde Çömelek Kaya adıyla bilinen bölgede çıkan tarihi kalıntılardan, İlçeye ilk yerleşenlerin HİTİT'ler olduğu sanılmaktadır. Delice İlçesinin 1760-1780 yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun Türkmen ve Yörük boylarını mecburi iskana tabi tutması sonucu Çorum ayanı Mahmut Bey tarafından görevlendirilen Demirci Karabekir tarafından kurulmuş kurucusu Karabekir adına izafeten Karabekir adının verildiği tahmin edilmektedir. Delice İlçesi doğuda Sungurlu (Çorum) ve Yerköy ilçeleriyle sınırlıdır. Bu sınırların sadece doğusunu Delice Irmağı çizmektedir.

Yahşihan : Yahşihan eski Türk-İslam yerleşim sahalarından birisidir. Osmanlı Arşiv kayıtlarında Yörük Yahşihan olarak geçen yerleşim adı sonraları Yahşihan olarak kullanılmıştır.