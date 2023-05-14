Niğde Seçim Sonuçları
2023 Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Niğde İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Niğde İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Niğde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Niğde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Niğde Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.CEVAHİR UZKURT
2.YAVUZ ERGUN
3.İBRAHİM BALOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.UFUK TEKELİ
2.FEHMİ MERAL
3.TAYYİP ÖKMEN
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.HULUSİ KİPER
2.SERDAL KALEMİŞ
3.HÜSEYİN BABAOĞLU
YENİDEN REFAH PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.ALİ SELMAN IŞIK
2.TANER GÜMÜŞ
3.MEHTAP TEMELTAŞ
MHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.CUMALİ İNCE
2.EMRULLAH TÜRE
3.AHMET YASİN ŞENTÜRK
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.ÖMER FETHİ GÜRER
2.SEVGİ ÖZBEK
3.OZAN SAKARYA
İYİ PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.MÜMİN İNAN
2.OLGUN EYTEMİŞ
3.FETDAH GÜLTEKİ
Niğde Hakkında
Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağ Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir.
M.Ö. 3000-2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri'nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.
Niğde yöresi daha sonra Selçukluların, Moğolların, Karamanoğulları’nın eline geçmiş, 1471 yılında da Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Niğde ilinin ilçeleri; Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla'dır.