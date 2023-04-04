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2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

10:03 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Son seçim anket sonuçları

Son seçim anket sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladıktan sonra şunları kaydetti: "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. İnşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir." Seçim tartışmaları sürerken bir yandan da
kamuoyu araştırma
şirketleri de
son seçim anket sonuçları
nı açıklıyor.
Araştırma şirketi Areda Survey
şubat ayı seçim anketi
ni yayınladı. 23-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin kişi katıldı. Vatandaşlara “
Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz
?” ve “
Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
” soruları yöneltildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

  • Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?
    ” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’i
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    diyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi.
    Kemal Kılıçdaroğlu
    yüzde 21,7 ile ikinci sırada ve
    Mansur Yavaş
    yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 38,5’i tercihini
AK Parti
’den yana kullandı.
CHP
yüzde 22,8 ile ikinci sırada,
HDP
yüzde 10,5 ile üçüncü sırada ve
İYİ Parti
yüzde 10,4 ile dördüncü sırada yer aldı.
Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Optimar Araştırma son anket sonuçları

Optimar Araştırma "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:

  1. AK Parti: Yüzde 40,
  2. CHP: Yüzde 25.7,
  3. İYİ Parti: yüzde 10.1,
  4. HDP: Yüzde 9.6,
  5. MHP yüzde 7.1,
  6. Memleket Partisi: Yüzde 1.7,
  7. Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2,
  8. Saadet Partisi: Yüzde 1.2

Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları

  1. Recep Tayyip Erdoğan
    : Yüzde 43.2,
  2. Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5,
  3. Mansur Yavaş: Yüzde 11.8,
  4. Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4

Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamaları şöyle: Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti
AK Parti oy oranı
yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru.
Cumhur İttifakı'nın oy oranı
yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.”

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne kadar?

  • A Haber'de yayınlanan Satır Arası'na konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti'nin oyu 2018'den az olmayacak ve oylar 41-42 bandında" dedi. Yavuz, "Başkan Erdoğan'ın oyu ise yüzde 53 civarında" açıklamasını yaptı. Ali İhsan Yavuz şu şekilde konuştu:
  • "En son Mustafa Şen Başkanımız (AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı) anketi açıkladı. En son Mustafa Şen'in anketinde yüzde 41 çıktığını gördük. Bugün yüzde 41'e çıkması demek seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyacağı anlamına geliyor ve hep böyledir bu.
  • Seçime doğru az süre kala kararsızların sayısı azalmaya başladığında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh artar. Anketlerde yüzde 37, 39, 40'ları gördük. Şimdi 41 ve 42'yi konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile ilgili ankette oy oranının yüzde 53 olduğunu da gördük. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bizim ARGE Başkanlığımızın anketinde bunu gördük çok şükür. Ama ben bunun da artma eğiliminde olduğunu düşünüyorum açıkçası.”

2023 seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları belli oldu

  • 14 Mart'ta yapılacak seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanlığı adayları için 100 bin imza süreci sona erdi. Saat 20.00 itibariyle biten süreç sonunda seçimde yer alacak adaylar da kesinleşmiş oldu. Sonuca göre seçimlerde
    Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce
    ve
    Sinan Oğan
    aday olacak.

Deprem bölgelerinde seçim nasıl yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak.

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Heyet tarafından hazırlanacak rapor YSK'da ele alınacak. Seçimlerde çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması, yıkılan bölgelerdeki sandıkların aynı seçim bölgesinde birleştirilmesi gündeme gelecek.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı
  • İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı. Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.

10 soruda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Cumhurbaşkanının seçimin yenilenmesi kararı vermesi halinde milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi. Buna göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.



MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?
MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili aday listeleri MHP seçmeni tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. MHP seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile girecek. 81 ilde de milletvekili adayı çıkaracak. Peki MHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? MHP milletvekili aday adayları kimlerdir? MHP İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları belli oldu mu? İşte MHP Malatya, Edirne, Van, Kocaeli milletvekili aday adayı listesi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi
Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi

Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili aday adayları kimlerdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.






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