AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündeme dair merak edilenleri yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamaları şöyle: Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti

AK Parti oy oranı

yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru.

Cumhur İttifakı'nın oy oranı