Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem öncesinde 14 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan, seçimin nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basın açıklamasında bulundu. Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi. Seçim tartışmaları sürerken bir yandan da kamuoyu araştıra şirketleri de son seçim anket sonuçlarını açıklıyor.

Araştırma şirketi Areda Survey şubat ayı seçim anketini yayınladı. 23-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin kişi katıldı. Vatandaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” ve “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” soruları yöneltildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,7 ile ikinci sırada ve Mansur Yavaş yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 38,5’i tercihini AK Parti ’den yana kullandı. CHP yüzde 22,8 ile ikinci sırada, HDP yüzde 10,5 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 10,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Deprem bölgelerinde seçim nasıl yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak.

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Heyet tarafından hazırlanacak rapor YSK'da ele alınacak. Seçimlerde çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması, yıkılan bölgelerdeki sandıkların aynı seçim bölgesinde birleştirilmesi gündeme gelecek.



