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2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyor. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem öncesi 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıklamıştı. Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi. Seçim takvimi işlerken, 6’lı masanın Cumhurbaşkan adayı halen netlik kazanmazken bir yandan da kamuoyu araştırmaları da yapılmaya devam ediliyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

18:40 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Son seçim anket sonuçları

Son seçim anket sonuçları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem öncesinde 14 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan, seçimin nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basın açıklamasında bulundu. Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi. Seçim tartışmaları sürerken bir yandan da kamuoyu araştıra şirketleri de son seçim anket sonuçlarını açıklıyor.

Araştırma şirketi Areda Survey şubat ayı seçim anketini yayınladı. 23-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin kişi katıldı. Vatandaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” ve “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” soruları yöneltildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

  • “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’i
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    diyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi.
    Kemal Kılıçdaroğlu
    yüzde 21,7 ile ikinci sırada ve
    Mansur Yavaş
    yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 38,5’i tercihini
AK Parti
’den yana kullandı.
CHP
yüzde 22,8 ile ikinci sırada,
HDP
yüzde 10,5 ile üçüncü sırada ve
İYİ Parti
yüzde 10,4 ile dördüncü sırada yer aldı.
Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Deprem bölgelerinde seçim nasıl yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremin vurduğu 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye heyet gönderdi. YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde görmek için 11 ilde incelemelerde bulunacak.

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde nasıl oy kullanacağı, YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Heyet tarafından hazırlanacak rapor YSK'da ele alınacak. Seçimlerde çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması, yıkılan bölgelerdeki sandıkların aynı seçim bölgesinde birleştirilmesi gündeme gelecek.

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. Bugün saat 15.00’da toplanacak TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


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26 dakika önce
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2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
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