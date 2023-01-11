Özgün Seçim ne zaman yapılacak?
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Seçim ne zaman yapılacak?

Seçim ne zaman yapılacak sorusu, 2023 yılına girilmesiyle birlikte gündemde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2023 yılında 81 ilde ve yurtdışında kurulacak olan sandıklar aracılığıyla gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk.” diyerek seçimin erkene alınabileceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise "Bayram sonrası seçime gidilebilir. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılması makul" dedi. İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Ramazan Bayramı sonrası seçim mi olacak?
2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim dönemine girdi. 5 yılda bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2018 yılında 24 Haziran günü yapılmıştı. Erken seçim iddiaları gündemde yer alırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den seçim tarihi açıklaması geldi. İşte, 2023 seçim tarihi güncellemesine ilişkin merak edilenler...

2023 seçimi ne zaman?
2023 seçimi ne zaman?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı canlı yayında seçim tarihinin güncellenmesine ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılması makul" dedi. İşte Kandemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine ilişkin olarak, “Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok.” demişti.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

  • Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart’ta başlayacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

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