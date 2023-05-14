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Sinop Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Sinop İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Sinop seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Sinop ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Karadeniz Bölgesi Sinop Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Sinop milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

18:37 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sinop Seçim Sonuçları

Sinop Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Sinop ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor.
, açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Sinop İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Sinop İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Sinop AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Sinop AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Sinop partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Sinop Milletvekilleri Listesi

AK Parti Sinop Milletvekili Adayları

1- Nazım Maviş

2- Seyit Ali Çetin

CHP Sinop Milletvekili Adayları

1- Barış Karadeniz

2- Şevket Terkan

İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları

1- Yılmaz Şanlan

2- Baki Taşkıran

MHP Sinop Milletvekili Adayları

1- İsmail Büyükkayıkçı

2- Hasan Ataman

Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları

1- Hasan Çorum

2- Oğur Can Öcal

Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları

1- Ufuk Özkaptan

2- Ercan Erdoğan

Sinop Hakkında

Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu'nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar kesiminde kurulmuştur. Karadeniz'in en güzel tabii limanlarından biridir. Bölgenin en eski şehirlerinden olan il, 3 üncü yüzyıl filozoflarından Diyojen'in doğum yeridir. Ormanlarla iç içe girmiş plajları şehri ziyaret edenlere inanılmaz güzellikler sunar.

TARİHÇE

Sinop yöresi, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Selevkes, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

İLÇELER

Sinop ilinin ilçeleri; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli'dir.

Ayancık :
İl merkezine 62 km. uzaklıkta, ilin batısında yer alır. Gezip görülecek yerler arasında, İstefan Kaya Mezarları, Ayancık Kilisesi, İstefan Sulu Kilise, Demir Yolu, Çamurca Plajı, Akgöl, Ayancık Çamlığı, Ayancık Çarşı Camii, Yalı Hamamı bulunmaktadır.
Boyabat :
İl merkezine 94 km. uzaklıktadır. Gezip görülecek yerler arasında Boyabat Kalesi, Salar Köyü Kaya Mezarı, Göynühören Köyündeki Ambarkaya Mezarı, Dodurga Köyündeki Resimli Kaya, Arımkaya Tüneli ve Kaya Mezarı bulunmaktadır. Kalebağı, Topalçam, Bürnük piknik yerleridir.
Durağan :
İl merkezine 121 km. uzaklıktadır. Tarihi itibariyle çok eskilere dayanır. Gezip görülecek yerler arasında, Durakhan (Kervansaray), İsmail Bey Cami, Yağbasan Türbesi, Ambarkaya Mezarı, Terelek Kaya Mezarı, Buzluk Mağarası bulunmaktadır.
Saraydüzü
: İl merkezine 115 km. uzaklıktadır. Önceki adı Kızıloğlan ilçenin adı daha sonra Saraydüzü olarak değiştirilmiştir.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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