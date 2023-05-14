Sinop Seçim Sonuçları
2023 Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Sinop İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Sinop İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Sinop AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Sinop AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Sinop Milletvekilleri Listesi
AK Parti Sinop Milletvekili Adayları
1- Nazım Maviş
2- Seyit Ali Çetin
CHP Sinop Milletvekili Adayları
1- Barış Karadeniz
2- Şevket Terkan
İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları
1- Yılmaz Şanlan
2- Baki Taşkıran
MHP Sinop Milletvekili Adayları
1- İsmail Büyükkayıkçı
2- Hasan Ataman
Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları
1- Hasan Çorum
2- Oğur Can Öcal
Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları
1- Ufuk Özkaptan
2- Ercan Erdoğan
Sinop Hakkında
Sinop Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu'nun en kuzeyinde, Boztepe Yarımadasının en dar kesiminde kurulmuştur. Karadeniz'in en güzel tabii limanlarından biridir. Bölgenin en eski şehirlerinden olan il, 3 üncü yüzyıl filozoflarından Diyojen'in doğum yeridir. Ormanlarla iç içe girmiş plajları şehri ziyaret edenlere inanılmaz güzellikler sunar.
Sinop yöresi, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Selevkes, Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
Sinop ilinin ilçeleri; Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli'dir.