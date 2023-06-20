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Asgari ücret net 11 bin 402 liraya yükseltildi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Peki asgari ücrete ne kadar zam geldi, yüzde kaç? İşte soruların yanıtları.

11:51 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari ücrete ne kadar zam geldi, yüzde kaç?

Asgari ücrete ne kadar zam geldi, yüzde kaç?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam gelmiş oldu? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ, YÜZDE KAÇ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

"Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" diyen Işıkhan, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.

Böylelikle net 8.506 TL olan asgari ücret 11.402 TL’ye yükseltilerek yüzde 34 zam yapılmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "YENİ ASGARİ ÜCRET" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.


Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



#Asgari ücret
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
#TİSK
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