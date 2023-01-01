2023 vergi dilimleri tablosu

Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu?

Kişinin belirli bir kazanca ulaşmasına göre kendisinden elde edilen gelir vergisinde artışlar gerçekleşiyor. Vergi dilimleri her yıl ücretler halinde Resmi Gazete’de yayınlanıyor. Peki, 2023 vergi dilimleri belli oldu mu? Yeni gelir vergisi dilimleri ne kadar, kaç TL olacak?

Gelir vergisi dilimi 2023

Gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Gelir vergisi dilimleri hakkında merak edilen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini duyurdu.

Vergi dilimleri

Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu 2023?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir Vergisi tarifesi ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, 2'nci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, 3'üncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

REKLAM

2023 gelir vergisi dilimleri

Bakan Nebati açıklamasına şu şekilde devam etti:

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Vergi dilimi

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdı.

Getirilen vergi muafiyeti düzenlemesi kamu görevlilerinin uzun zamandır sıkıntısını yaşadığı vergi sorununun hafifletilmesi açısından son derece önemlidir.Buna göre 2023 yılı için;

REKLAM

Yukardaki tabloya göre

Kamu görevlileri güncel tutar olarak, %15’lik gelir vergisi dilimindeki aylar için asgari ücretin (8.506 TL) net tutarı üzerinden 1.276,02 TL gelir vergisi muafiyetinden yararlanacaktır.

Asgari Ücretin Brüt Tutarı (10.008,00 ₺) üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti 75,96₺ olmuştur.

Eylül ayı itibariyle asgari ücret vergi matrahı toplamı 70.000 ₺’yi aştığı için 70.000 ₺’ye kadar olan kısım %15’den aşan kısım %20’lik dilimden hesaplanmıştır.

Kamu Görevlisinin aylık toplam muafiyet tutarı (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi toplamı) OcakAğustos için 1.351,98 ₺, Eylül ayı için 1.680,04 ₺, Ekim-Aralık için 1.777,32 ₺ olacaktır.

REKLAM

Kamu görevlisinin yıllık 16.916,32 ₺ gelir vergisi, 911,53 ₺ ise damga vergisi olmak üzere toplamda 17.827,85 ₺ muafiyeti olacaktır.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %25zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu:

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

REKLAM

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.

Bekar öğretmen, uzman ve başöğretmen asgari ücret vergi muafiyetiyle 601,38 ₺ aylık kar elde etmiş olacak. Bu tutar %25 zamlı öğretmen maaşının %3,6’sına tekabül etmektedir.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %30 zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

REKLAM

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.

Bekar öğretmen, uzman ve başöğretmen asgari ücret vergi muafiyetiyle 601,38 ₺ aylık kar elde etmiş olacak. Bu tutar %25 zamlı öğretmen maaşının %3,6’sına tekabül etmektedir.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %35 zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu:

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

REKLAM

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.

Bekar öğretmen, uzman ve başöğretmen asgari ücret vergi muafiyetiyle 601,38 ₺ aylık kar elde etmiş olacak. Bu tutar %25 zamlı öğretmen maaşının %3,6’sına tekabül etmektedir.