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ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacaktır. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos 2023 tarihleri arasında alıması bekleniyor. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?

10:58 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS taban puanları, 2 yıllık ve lisans başarı sıralaması

YKS taban puanları, 2 yıllık ve lisans başarı sıralaması

2023 Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve başladı mı sorusu, YKS 2023 sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS 2023 tercih kılavuzu ile adaylar aldıkları puanlara göre belirli tercihlerde bulunacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavları 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi. 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak. Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz’da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz’da başlamıştı.

4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS sonuçlarına göre oluşan 4 yıllık üniversite taban puanları listesi aşağıdadır:

  1. Tıp Fakültesi: 527,444
  2. Diş Hekimliği Fakültesi: 518,224
  3. Eczacılık Fakültesi: 507,407
  4. Hukuk Fakültesi: 489,063
  5. Mühendislik Fakültesi: 481,425
  6. Mimarlık Fakültesi: 473,863
  7. İktisat Fakültesi: 466,301
  8. İşletme Fakültesi: 458,739
  9. Psikoloji Fakültesi: 451,177
  10. Hemşirelik Fakültesi: 443,615
Bu puanlar, 2022
na göre oluşan taban puanlardır. Puanların her yıl değişebileceğini unutmamak gerekir.

YKS 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

4 yıllık üniversite bölümleri

Türkiye'de 4 yıllık üniversite bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir. YÖK, her yıl üniversitelere yeni bölümler açar ve bu bölümlerin kontenjanlarını belirler. 4 yıllık üniversite bölümleri, genel olarak şunlardır:

Mühendislik

Tıp

Diş hekimliği

Eczacılık

Hukuk

İktisat

İşletme

Psikoloji

Hemşirelik

Sosyal hizmetler

Bilgisayar ve yazılım

Mimarlık

İnşaat

Elektrik-elektronik

Kimya

Metalurji

Tekstil

Makine

Gıda

Tarım

Veterinerlik

Güzel sanatlar

Spor bilimleri

Eğitim

İletişim

Sosyal bilimler

Fen bilimleri

Sağlık bilimleri

4 yıllık üniversite bölümleri, Türkiye'de çok çeşitlidir. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre bir bölüm seçebilirler. 4 yıllık üniversite bölümleri, mezun olduktan sonra öğrencilere iyi bir kariyer imkanı sunar.

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#taban puanları
12 dakika önce
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