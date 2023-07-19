2023 Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve başladı mı sorusu, YKS 2023 sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS 2023 tercih kılavuzu ile adaylar aldıkları puanlara göre belirli tercihlerde bulunacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavları 17-18 Haziran tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirildi. 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak. Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz’da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz’da başlamıştı.

4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS sonuçlarına göre oluşan 4 yıllık üniversite taban puanları listesi aşağıdadır:

Tıp Fakültesi: 527,444 Diş Hekimliği Fakültesi: 518,224 Eczacılık Fakültesi: 507,407 Hukuk Fakültesi: 489,063 Mühendislik Fakültesi: 481,425 Mimarlık Fakültesi: 473,863 İktisat Fakültesi: 466,301 İşletme Fakültesi: 458,739 Psikoloji Fakültesi: 451,177 Hemşirelik Fakültesi: 443,615

Bu puanlar, 2022 YKS sonuçları na göre oluşan taban puanlardır. Puanların her yıl değişebileceğini unutmamak gerekir.

YKS 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

4 yıllık üniversite bölümleri

Türkiye'de 4 yıllık üniversite bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenir. YÖK, her yıl üniversitelere yeni bölümler açar ve bu bölümlerin kontenjanlarını belirler. 4 yıllık üniversite bölümleri, genel olarak şunlardır:

Mühendislik

Tıp

Diş hekimliği

Eczacılık

Hukuk

İktisat

İşletme

Psikoloji

Hemşirelik

Sosyal hizmetler

Bilgisayar ve yazılım

Mimarlık

İnşaat

Elektrik-elektronik

Kimya

Metalurji

Tekstil

Makine

Gıda

Tarım

Veterinerlik

Güzel sanatlar

Spor bilimleri

Eğitim

İletişim

Sosyal bilimler

Fen bilimleri

Sağlık bilimleri