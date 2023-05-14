Yozgat Seçim Sonuçları
2023 Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Yozgat İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Yozgat İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Yozgat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Yozgat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Yozgat Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- Abdulkadir Akgül
2- Süleyman Şahan
3- İskender Minar
4- Yusuf İbiş
MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- İbrahim Ethem Sedef
2- Kazım Ergün
3- Ülkü Yılma
4- Sezer Yozgat
İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- Lütfullah Kayalar
2- Ali Keven
3- İsmail Yılmaz
4- Nafiye Balçık
YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- Nihat Kayhan
2- Yaşar Demir
3- Hasan Şahingöz
4- İlyas Güler
MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- Merve Seval Aydemir
2- Erman Kocaer
3- Sema Köseoğlu
4- Murat Gülen
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1- Mustafa Çıtak
2- Cansu Çiftçi
3- Veli Şahin
4- Fatih Koçer