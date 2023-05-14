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Yozgat Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Yozgat İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Yozgat seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Yozgat ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs İç Anadolu Bölgesi Yozgat Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Yozgat milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

18:46 . 14/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Yozgat Seçim Sonuçları

Yozgat Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Yozgat ittifak seçim sonuçları, milletvekili seçiminde partilerin aldıkları oy oranları ve oy sayısı belli oluyor.
açılan sandık sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, ülke geneli toplam seçmen sayısı, partilerin oy oranları, geçerli ve geçersiz oy sayısı, milletvekili dağılımı, TBMM milletvekili listeleri ilçelere göre harita olarak anbean Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında yayınlanacak.

2023 Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

14 Mayıs Yozgat İttifak Seçim Oy Oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Yozgat İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.

2023 Yozgat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları

14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Yozgat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları 2023

oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Partilere göre belli olacak. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile Yozgat partilere göre seçim sonuçları yenisafak.com'da anlık olarak açıklanacak. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Yozgat Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- Abdulkadir Akgül

2- Süleyman Şahan

3- İskender Minar

4- Yusuf İbiş

MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- İbrahim Ethem Sedef

2- Kazım Ergün

3- Ülkü Yılma

4- Sezer Yozgat

İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- Lütfullah Kayalar

2- Ali Keven

3- İsmail Yılmaz

4- Nafiye Balçık

YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- Nihat Kayhan

2- Yaşar Demir

3- Hasan Şahingöz

4- İlyas Güler

MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- Merve Seval Aydemir

2- Erman Kocaer

3- Sema Köseoğlu

4- Murat Gülen

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1- Mustafa Çıtak

2- Cansu Çiftçi

3- Veli Şahin

4- Fatih Koçer

Yozgat Hakkında

Yozgat'ın İlçeleri
: Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy' dür.
Tarihçesi
: Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerindendir. Yozgat’ ta sırası ile MÖ 1650-1460 Eski Hitit Krallığı dönemi, MÖ 1460-1170 Hitit İmparatorluğu dönemi, MÖ 1170-676 Frigler Dönemi, MÖ 676-600 Kimmerler Dönemi, MÖ 600-546 Lidyalılar dönemi, MÖ 546-334 Kimmerler dönemi, MÖ 334-285 İskender ve Diadoglar dönemi, MÖ 285-85 Galatlar dönemi, MÖ 85/MS 395 Roma İmparatorluğu dönemi, 395-1075 Bizanslılar dönemi, 1075-1318 Anadolu Selçukluları dönemi, 1318-1398 Beylikler dönemi, 1408-1923 Osmanlı İmparatorluğu dönemi yaşanmıştır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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