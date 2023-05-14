Zonguldak Seçim Sonuçları
2023 Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Zonguldak İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Zonguldak İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Zonguldak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Zonguldak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Zonguldak Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Muammer Avcı
2- Saffet Bozkurt
3- Ahmet Çolakoğlu
4- Nejdet Tıskaoğlu
5- Dilek Kaya
CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Deniz Yavuzyılmaz
2- Eylem Ertuğ Ertuğrul
3- Doğa Şanlıoğlu
4- Merve Kır
5- Cemalaettin Sağtekin
İYİ PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Evrim Balbaloğlu
2- Tolga Gören
3- Mehmet Batu Müftüoğlu
4- Yiğitcan Yıldırım
5- Renda Okay
MHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Murat Kotra
2- Bayram Bozkurt
3- Özlem Taşkın
4- Engin Sunat
5- Semiha Aydın
MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Özkan Yağcı
2- Mukadder Yalçın
3- Birkan Ünal
4- Kenan Karaman
Zonguldak Hakkında
Zengin tarihi bir geçmişi olan göz alabildiğince yeşili, bin yıllık mağaraları, doğal ve tarihi güzellikleriyle Zonguldak görülmeye değer bir ildir.
Zonguldak ve çevresi; Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmend, Candaroğulları ve Osmanlı dönemleri yaşamıştır. Zonguldak şehir merkezi, maden kömürünün bulunması sonucu 1849 yılında yerleşim yeri olarak kurulmaya başlanmıştır.
Zonguldak ilinin ilçeleri; Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Gökçebey'dir.