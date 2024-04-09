TUS, tıp mezunlarının kariyer yollarını belirleyen ve uzmanlık eğitimi alacakları alanı seçmelerini sağlayan kritik bir adımdır. ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, TUS/1 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.
TUS-1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.