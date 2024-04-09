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TUS sınav sonuçları açıklandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. 17 Mart tarihinde yapılan TUS-1 sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini TUS sonuç tarihlerine çevirdi. ÖSYM TUS 1 sınav sonuçlarını henüz açıklamadı. Peki TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

13:51 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
ÖSYM TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS, tıp mezunlarının kariyer yollarını belirleyen ve uzmanlık eğitimi alacakları alanı seçmelerini sağlayan kritik bir adımdır. ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ilk TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, TUS/1 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS-1 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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