2023 yaşlılık maaşı ücreti, memur ve emekli maaşlarına yapılan yeni zam sonrasında merak konusu oldu. TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mMemur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak. Temmuz memur ve emekli zammı sonrası 65 yaş maaşı da arttı.

65 yaş maaşı artacak mı?

Hakem Kurulu son toplantısını gerçekleştirildi. Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları kurul tarafından belilendi.

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak zam oranından etkilenecek.

2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) zamlandı mı?

2022'de 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni 2023 Ocak'ta asgari ücrete yapılan zam sonrası 2 bin 604 TL'ye yükselmişti. Memur ve emekli maaşına yapılan gelen zam sonrası ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda da maaş ve ödemeler yükselecek. Staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen maaş oranında artış olacak.

65 yaş maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığının 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2 bin 811 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Hakem Kurulu'nun memur ve emekli zam oranlarını açıklamasıyla birlikte yaşlılık maaşı da artmış oldu. Buna göre 65 yaş maaşı 3.392 TL oldu. 2024 asgari ücret zammı sonrası 65 yaş aylığı başta olmak üzere, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.

65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak?

Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

65 yaş maaşına kimler başvurabilir?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş üstü maaşı kaç ayda bir alınır?

Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Evi olan 65 yaş aylığı alabilir mi?

Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.

Karı koca 65 yaş aylığı alabilir mi?