Bu yıl üniversitelerin açılış tarihi araştırılıyor. Lisans ya da ön lisans programlarında eğitim alan ya da bu yıl eğitim alma planı olan adaylar, üniversitelerin açılış takvimine odaklandı. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılıyor? ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi...