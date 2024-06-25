Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
2024 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.
2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.
Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.
YÖKDİL/2 SINAV TAKVİMİ
Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.