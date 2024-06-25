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YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman? İşte 2024 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri

11 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) ikinci oturumu için başvuruları başladı. Peki YÖKDİL/2 başvurusu ne zaman yapılacak? YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? İşte 2024 YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihleri...

11:32 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
YÖKDİL
YÖKDİL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

2024 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.

2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

YÖKDİL/2 SINAV TAKVİMİ

Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.




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