Yeni yıl ile birlikte güncel enflasyon verileri de gün içerisinde açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla, tüketici enflasyonunun aralık ayında aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak gerçekleştiği belirtildi. Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına gelecek zam da kesinleşti. İşte 2025 memur maaşları.





MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?





Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,75 oranında zam yapılacak. Buna göre; en düşük emekli maaşı 14 bin 468 TL olacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.





Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:





Enflasyon verileri sonrasında maaşlar netleşti





SEKTÖREL RAKAMLAR





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2024'te yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış gösterdi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,40, Aralık 2023'e göre yüzde 28,52, on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,1 arttı.





Sanayinin 4 sektörünün Aralık 2024'teki yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,21 artış yönünde oldu.





Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,63, imalatta yüzde 1, su temininde yüzde 1,57 artış şeklinde gerçekleşirken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalış kayıtlara geçti.





Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 27,01, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26, enerjide yüzde 11,92, sermaye mallarında yüzde 29,21 artış gerçekleşti.





Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olurken enerjide yüzde 3,37 azalış görüldü.





Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.





Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda içecekler yüzde 61,18, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 47,85, metal cevherleri 46,77, tütün ürünleri 46,37, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.





Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 5 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 2 alt sektör daha düşük ve 21 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.





Aylık en yüksek azalış, yüzde 5,84 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,38 ile metal cevherlerinde görüldü. Buna karşılık, yüzde 4,71 ile içecekler, yüzde 2,47 ile kömür ve linyit, yüzde 2,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 2,30 ile elektrikli teçhizat, endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.





Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,63 36,17

İmalat 1 30,02

Elektrik, gaz -5,84 11,21

Su temini 1,57 34,48







