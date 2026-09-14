SEÇİM
23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi Belediye Başkan Adayları
İstanbul ilinde partilerin belediye başkan adayları, son dakika haberleri ve tüm gelişmeler yenisafak.com 2019 istanbul seçimi sonuç sayfasında.
- Haber Merkezi 14 EYLÜL 2026, 01:40Yeni Şafak
Adaylarının detay sayfalarını bulabileceğiniz linkler aşağıdadır. Bu linklere tıklayarak adayların biyografilerini görebilirsiniz. Adayın yaş, meslek gibi bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- Abdulcelil Gülap - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Ahmet Çördük - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Ali Rıza Kansız - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Binali Yıldırım - Adalet ve Kalkınma Partisi - İstanbul
- Burak Kadıoğlu - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Burhan Erol - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Doğan Duman - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Dursunali Bacıoğlu - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Ekrem İmamoğlu - Cumhuriyet Halk Partisi - İstanbul
- Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Güldes Önkoyun - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Hasan Atasoy Torun - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Lütfü Yılmaz - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Mehmet Yıldız - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Memet Ali Aydoğmuş - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Muhammet Ali Canca - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Mustafa İlker Yücel - Vatan Partisi - İstanbul
- Necdet Gökçınar - Saadet Partisi - İstanbul
- Özkan Mustafa Küçükkural - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Seçkin İlker - Bağımsız Adaylar - İstanbul
- Vedat Öztürk - Bağımsız Adaylar - İstanbul