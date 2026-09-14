SEÇİM

23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi Belediye Başkan Adayları

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  • Haber Merkezi 14 EYLÜL 2026, 01:40Yeni Şafak

Adaylarının detay sayfalarını bulabileceğiniz linkler aşağıdadır. Bu linklere tıklayarak adayların biyografilerini görebilirsiniz. Adayın yaş, meslek gibi bilgilerini öğrenebilirsiniz.