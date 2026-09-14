Biyografi:

1952 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimi Ankara'da. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi 1973 mezunu, aynı fakültede yüksek lisans, mezuniyet 1975. Yüksek lisans süresince aynı fakültede asistanlık yapmıştır. 1976-1978 yılları arasında Ankara'da Testaş (Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş) Genel Müdürlüğünde Uzman Mühendis. 1978 -1980 yılları arasında Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesinde uzmanlık. 1980 - 1982 yılları arasında muhtelif özel sektör firmalarına Ar-Ge uzmanı. 1982 yılından itibaren İstanbul'da kendi firmasında ticari faaliyetlerde bulundu. 1992'de Refah Partisi İstanbul il yönetimine girdi. 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi. 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il yönetiminde dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı. 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul il başkanı başdanışmanı. İyi seviyede İngilizce bilmektedir Evli 3 Çocuk babasıdır. Aslen Kırşehir İlgi Alanları Türkiye ve Dünya Ekonomisi Sanayi teknoloji ve kalkınma modelleri Sİyasi ve dini tarih