23 Haziran Sancaktepe seçim sonuçları ve sandık sonuçları

23 Haziran İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Sancaktepe seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Sancaktepe seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Sancaktepe seçim sonuçları.

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

23 Haziran Esenler seçim sonuçları

Sancaktepe

Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir ilçedir. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve Sultanbeyli ilçelerine komşudur. İlçe 61,90 kilometrekaredir, nüfusu 241.000'dir ve sınırları dahilinde toplam 20 mahalle ve 1 köy vardır. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi, Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. İlçe kaymakamlık ve yeni belediye binaları Sarıgazi merkezinde inşa edilmiştir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehir hastanelerinden birinin ilçe sınırları dahilinde yapılması düşünülmektedir. İnşaatı devam eden 3.köprü 'nün bağlantı yolları bu ilçenin sınırları içerisinden geçmektedir.