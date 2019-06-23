HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

23 Haziran seçim sonuçları: Güngören seçim ve sandık sonuçları

23 Haziran 2019 Güngören seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ve Güngören'da aldığı oy sayısı ve oy oranları haberimizde. İşte 2019 İstanbul Güngören seçim sonuçları.

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23 Haziran Güngören seçim sonuçları

23 Haziran Güngören seçim sonuçları

23 Haziran İstanbul Güngören seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Güngören seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Güngören seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Güngören seçim sonuçları.

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

23 Haziran Esenler seçim sonuçları Güngören

Güngören, İstanbul'un bir ilçesidir. İlin batı yarısında Çatalca Yarımadası'nda yer alır; İstanbul'un 7 km kare alanı ile yüzölçümü bakımından en küçük ilçesidir. 3 Haziran 1992'de ilçe olan Güngören, doğuda Zeytinburnu, Esenler güneyde Bakırköy, batıda Bahçelievler ilçelerine komşudur. 11 mahalleden oluşan ilçeye bağlı kırsal yerleşme yoktur.


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