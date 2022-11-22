24 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi?

En kutsal meslekler arasında sayılan öğretmenlere duyulan saygı, sevgi ve minneti anlatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü ilan edildi.

24 Kasım'da öğretmenlere Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da öğretmenler, Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edilecek. Ücretsiz geçişte herhangi bir limit de olmayacak.

24 Kasım'da öğretmenlere müzeler ücretsiz mi?

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak. Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.

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24 Kasım resmi tatil mi?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.