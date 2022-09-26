Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzin ve motorin indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Bu gelişme sonrası benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Hafta içinde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim yapılacağı öğrenildi. İndirimin 1 lira 50 kuruş olacağı iddia edildi. Peki 26 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek, ne zaman

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

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Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 ile 2 TL arasında bir indirimin geleceğini öngörüyor.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

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Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL