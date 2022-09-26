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Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzin ve motorin indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Petrol fiyatlarının 84 dolara kadar gerilemesinin ardından milyonlarca araç sahibini sevindirecek haberin de kapısı aralandı. Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzinde büyük indirim bekleniyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim yapılacak? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları: Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, ne kadar oldu?
Benzin ve motorine indirim

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Bu gelişme sonrası benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Hafta içinde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim yapılacağı öğrenildi. İndirimin 1 lira 50 kuruş olacağı iddia edildi. Peki 26 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek, ne zaman

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 ile 2 TL arasında bir indirimin geleceğini öngörüyor.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
FOTOĞRAF 15
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Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.
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Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı.
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Petrol fiyatlarındaki gerileme haftanın ilk gününde de devam etti. Ham petrol 78,26 dolardan işlem görürken, brent petrol ise 84,50 dolardan değerleniyor.
Title
Petroldeki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi.
Title
Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti.
Title
Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 ile 2 TL arasında bir indirimin geleceğini öngörüyor.
Title
3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.
Title
Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.
Title
İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI


Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62
Title
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

Title
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL
Title
Rusya-Ukrayna Şavaşı'nın yarattığı arz kesintileri ve aralıkta devreye girecek Rusya'ya yönelik yaptırımlar, fiyatları destekliyor. Savaşın başından beri AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırımları içeren 6'ncı yaptırım paketi kapsamında AB, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.
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Rus arzındaki boşluğu doldurmak için günlük 1 milyon varili aşan ABD ham petrolünün Avrupa'ya yöneleceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
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Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek hafta gerçekleştirecekleri toplantıya odaklandı. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik bir üretim kesintisi kararlaştırmıştı.
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Grubun hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması, açıklanan herhangi bir kesintinin arz üzerinde fazla bir etkisi olmayacağına yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,09 ile 85,90 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
Petrol fiyatlarının 84 dolara kadar gerilemesinin ardından milyonlarca araç sahibini sevindirecek haberin de kapısı aralandı. Brent petroldeki büyük düşüş sonrası motorin ve benzinde büyük indirim bekleniyor. İşte petroldeki gelişme sonrası akaryakıt ürünlerine gelmesi öngörülen indirim oranı..


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