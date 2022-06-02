27. POMEM eğitim sonu sınavları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi duyurdu!

27. Dönem POMEM eğitim sonu sınavına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni açıklama geldi. 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav tarihleri duyuruldu. Peki, 27. Dönem POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

27. DÖNEM POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM öğrencileri, eğitim sonu sınavlarına 16-18 Haziran tarihleri arasında girecek.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

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16-18 Haziran 2022 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır."