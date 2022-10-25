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Cuma günü okul olacak mı?

Cuma günü yani 28 Ekim’de okullar tatil mi? sorusu hem öğrenciler hem de velilerin bir numaralı gündemi oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 99’uncu yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi nedenle her sene 29 Ekim’de Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta (KKTC) büyük bir coşkuyla kutlanan milli bayramlarımızdandır. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk gelmekte. Hal böyle olanca da 28 Ekim Cuma günü okul olup olmayacağı da araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü dersler tam mı yarım gün mü? Cuma günü okul var mı? İşte, ayrıntılı bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma günü okul var mı? 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün mü?
28 Ekim Cuma okullar tam mı yarım gün mü tatil?

28 Ekim’de okullar tatil mi, sorusu milli bayramlarımızdan olan o gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurt genelinde kutlamalar ve törenler gerçekleştiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Peki 28 Ekim öğle sonrası okullar tatil olacak mı? 28 Ekim Cuma okullar tam mı yarım gün mü tatil? İşte detaylar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içi olsaydı. 29 Ekim günü resmi tatil olacaktı.

28 Ekim’de okullar yarım gün mü olacak?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

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