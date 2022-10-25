Cuma günü okul olacak mı?

28 Ekim Cuma okullar tam mı yarım gün mü tatil?

28 Ekim’de okullar tatil mi, sorusu milli bayramlarımızdan olan o gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında yurt genelinde kutlamalar ve törenler gerçekleştiriliyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Peki 28 Ekim öğle sonrası okullar tatil olacak mı? 28 Ekim Cuma okullar tam mı yarım gün mü tatil? İşte detaylar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Hafta içi olsaydı. 29 Ekim günü resmi tatil olacaktı.

28 Ekim’de okullar yarım gün mü olacak?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

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