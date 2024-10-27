28 Ekim Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem yapılıp yapılmayacağı, birçok yatırımcının merak ettiği bir konu. 28 Ekim Pazartesi günü borsa açık mı sorusunun cevabı, genellikle resmi tatiller ve özel durumlara göre değişkenlik gösterir. Peki, 29 Ekim günü borsa açık mı olacak? İşte, 29 Ekim süresince Borsa İstanbul'un durumu ile ilgili bazı detaylar

Borsa İstanbul 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü açık mı?

Borsa İstanbul, 29 Ekim'de özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün ve Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır?

Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü ve yatırımcıların alım-satım işlemlerini gerçekleştirdiği ana borsadır. 2013 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), İstanbul Altın Borsası (İAB) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (VOB) birleştirilmesiyle kurulmuştur. Borsa İstanbul, hisse senetleri, tahvil ve bono, kıymetli madenler, vadeli işlemler gibi çeşitli finansal enstrümanların alım satımının yapıldığı bir platformdur.

Borsa İstanbul’un temel amaçları ve işlevleri şunlardır:

Likidite Sağlama: Yatırımcıların hisse senetleri, tahvil ve diğer menkul kıymetler gibi finansal araçları alıp satabilecekleri bir platform sunar ve böylece piyasada likidite sağlar.

Şeffaflık ve Güven: Pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin düzenli ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayarak yatırımcı güvenini artırır.

Sermaye Dağılımı ve Yatırım: Şirketlerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırarak kaynak oluşturmalarını ve büyümelerini destekler. Aynı zamanda, yatırımcılara farklı enstrümanlar aracılığıyla sermaye birikimi ve getiri imkanı sunar.

Risk Yönetimi: Yatırımcıların risklerini dağıtmalarına ve yönetmelerine imkan tanıyan çeşitli türev ürünlerin ve vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü bir ortam sunar.

Borsa İstanbul ne zaman açık?

Borsa İstanbul, haftanın beş günü işlem görmekte olup, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ana seansla hizmet verir. Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı gibi resmi tatillerde ise borsa kapalıdır.



