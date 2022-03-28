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28 Mart Kabine Toplantısı Kararları'ndan Neler Çıkacak: Toplantı ne zaman, Saat Kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracağı toplantı bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddeleri; yükselen gıda fiyatları, ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler ve Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı kararları neler olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Mart Kabine Toplantısı Kararları Neler: Toplantı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan Saat Kaçta Açıklama Yapacak?
​28 Mart Kabine Toplantısı Kararları Neler: Toplantı ne zaman, Saat Kaçta gerçekleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başkanlığında bulunacak. Kabine Toplantısı'nda; Rusya ve Ukrayna krizinin yanında Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında üyelerine bilgi verme, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek. Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de gerçekleşecek.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Toplantının ana gündem maddesini fiyat artışları ve gıda ürünlerine ulaşımda yaşanan sıkıntılar oluşturacak. yaklaşan Ramazan ayı öncesi Gıda konusundaki sıkıntılarda ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.

NATO ZİRVESİNDEKİ TEMASLAR ELE ALINACAK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların görüşlerini alacak.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA DEVAM EDEN SAVAŞ

Toplantıda ele alınması beklenen mühim konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş olacak. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.

  • Toplantının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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