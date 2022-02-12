3600 ek gösterge çıkıyor mu? Maaşlar ne kadar olacak?

Uzun süredir merak edilen 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞİYOR?

SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeler değiştirecek.

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Ek göstergeler memurların kademe ve derecesine göre yüksek lisansına göre etkilenir. 3600 ek göstergenin iki ayağını konuşmak lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayağıdır. İki bakanlığında şu anda ortak çalışmaları devam ediyor