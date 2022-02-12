Özgün 3600 ek gösterge çıkıyor mu? Maaşlar ne kadar olacak?
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3600 ek gösterge çıkıyor mu? Maaşlar ne kadar olacak?

2600 ek göstergeye ilişkin son açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak? 2022 yılı ile birlikte 3600 ek göstergede son durum ne, bir gelişme yaşandı mı yakından takip ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek gösterge çıkıyor mu? Maaşlar ne kadar olacak?
ek gösterge

Uzun süredir merak edilen 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞİYOR?

SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeler değiştirecek.

Ek göstergeler memurların kademe ve derecesine göre yüksek lisansına göre etkilenir. 3600 ek göstergenin iki ayağını konuşmak lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayağıdır. İki bakanlığında şu anda ortak çalışmaları devam ediyor

3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.<br><br>Bakan Bilgin, \"Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.
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Bakanlığın çalışmalarda sona gelindiğinin belirtilmesinin ardından Meclis gündeminde öğretmenler için yeni düzenleme devreye girdi.
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Öğretmenlerin ardından 3600 ek gösterge kapsamında sayılan polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanmak için heyecanlı bekleyişi sürüyor.
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Ayrıca kapsam dışında kalan birçok unvan için de ek gösterge konusunun gözden geçirilmesine dair talepler gün yüzüne çıktı.
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Emekli ikramiyeleri ve maaşlarda ciddi oranda artışa neden olması beklenen 3600 ek gösterge kapsamında bir öğretmenin maaşında 107 liralık brüt artış yaşanacak.<br><br>
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820 LİRA ARTIŞ<br><br>Ancak emekli olacak bir öğretmen ise 820 lira birden artış alabilecek.
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Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek.
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2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan kişilerde 3600 ek göstergenin çok fazla etkili olmayacağı düşünülüyor.<br><br>
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldığı sinyalini vermişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama kapsamında 2022 Mayıs ayında Meclis'e konunun intikal etmesini planladıkları aktarılmıştı.
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Öte yandan yılın ikinci 6 aylık döneminde verilecek zamlara ek olarak 3600 ek gösterge çalışmasının da yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.<br><br>
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Şayet Temmuz ayına kadar çalışmanın yetişmesi halinde kanunda belirlenecek şartlara göre değişmekle beraber, 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur ve emeklinin alacakları maaşlarda 3600 ek gösterge farkının görülmesi sağlanacak.<br><br>
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Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, şu an içi dört farklı meslek grubunu kapsayan çalışma için başka statülerde de düzenleme yapılabileceği sinyali verdi.<br><br>
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Öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ifade eden Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kısa süre için de çözüme kavuşacağını duyurdu.<br><br>
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3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?<br><br>3600 ek gösterge çalışmalarında şuan için dört meslek grubu yer alıyor. Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin yer aldığı çalışmalar kapsamında, diğer başka statülerin de kapsam dahiline alınması gündeme geldi.
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Hukukçular, avukatlar, il müdürleri ve şube müdürlerinin de bu kapsamda düzenlemeden yararlanması talepleri gündemde yerini aldı.<br><br>
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A Haber'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, \"3600'ü ilan ettik. Bu yıl çözeceğiz.\" demişti.<br><br><br>
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Bakanlığın 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünün de altını çizen Oktay, \"Yakında bu mayıs-haziran gibi Meclis'e gelecek inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.<br>
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3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki hafta Memur-Sen ile 3600 ek gösterge konusunun müzakere edileceğini belirterek "En adil şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Bu düzenlemeden yararlanmasına kesin gözüyle bakılan öğretmen ve öğretmen emeklilerinin maaşlarına gelecek zamlar sonraki dönemlerde yansıyacak. Emekli olacak bir öğretmen 820 lira birden artış alabilecek. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...


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